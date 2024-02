Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: examen prioritaire accepté pour Augtyro information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que la FDA des États-Unis a accepté pour examen prioritaire sa demande concernant son Augtyro (repotrectinib) pour le traitement des patients atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques NTRK-positives.



Cette demande se fonde sur les résultats des essais TRIDENT-1 et CARE, dans lesquels Augtyro a démontré des taux de réponse cliniquement significatifs. La FDA a fixé au 15 juin prochain la date butoir PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) pour une décision.



'En cas d'approbation, Augtyro fournira une nouvelle option de nouvelle génération pour les patients atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques NTRK-positives qui ont des besoins médicaux non satisfaits élevés', souligne le groupe de santé.





