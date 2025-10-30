Bristol Myers en hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Bristol Myers BMY.N augmentent de 1,3 % à 43,15 $ avant le marché ** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,63 $/shr au 3e trimestre, contre une estimation moyenne de 1,51 $/shr par les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de 12,22 milliards de dollars de la société dépassent les attentes de 11,8 milliards de dollars

** BMY prévoit maintenant un bénéfice annuel de 47,5 à 48 milliards de dollars, contre 46,5 à 47,5 milliards de dollars précédemment

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 25 % depuis le début de l'année