Bristol Myers : échec d'une étude dans le glioblastome

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que CheckMate -548, son essai de phase III évaluant l'ajout d'Opdivo (nivolumab) au standard de soins actuel, n'a pas atteint son objectif principal de survie d'ensemble des patients. Pour rappel, cette étude contre placebo plus standard de soins, portait sur les patients atteints de glioblastome multiforme avec méthylation du promoteur du gène MGMT après une résection chirurgicale de la tumeur. Le comité indépendant d'évaluation des données a aussi informé le laboratoire pharmaceutique qu'aucun problème de sécurité chez les patients traités avec Opdivo justifiant un arrêt de l'étude, n'a été observé.

