Bristol Myers: échec d'un essai de phase 3 pour le cancer information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 16:03

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb et Nektar annoncent une mise à jour de l'essai de phase 3 PIVOT IO-001 évaluant la bempegaldesleukine (BEMPEG) en association avec Opdivo (nivolumab) dans le traitement du mélanome non résécable ou métastatique précédemment non traité.



À la suite d'un examen de l'efficacité et de la sécurité de l'étude par un comité indépendant de surveillance des données (DMC), Bristol Myers Squibb et Nektar ont été informés que l'étude n'avait pas satisfait aux critères d'évaluation primaires de la survie sans progression (PFS) et du taux de réponse objective (ORR), tels qu'évalués par un examen central indépendant en aveugle (BICR).



Le DMC a informé les entreprises que le troisième critère d'évaluation principal, la survie globale (OS), n'était pas statistiquement significatif lors de la première analyse intermédiaire.



'Nous sommes déçus par les résultats de cet essai, dont nous espérions qu'il déboucherait sur une nouvelle option thérapeutique pour traiter le mélanome métastatique.' a déclaré Jonathan Cheng, vice-président senior et responsable du développement oncologique de Bristol Myers Squibb.