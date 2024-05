Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: échec d'un essai dans le CPNPC information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que l'essai de phase 3 CheckMate-73L n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, à savoir la survie sans progression dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade III non résécable et localement avancé.



Le laboratoire pharmaceutique rappelle que CheckMate -73L a évalué son Opdivo avec chimioradiothérapie concomitante (CCRT) suivie d'Opdivo plus Yervoy par rapport à la CCRT suivie de durvalumab chez les patients atteints d'un CPNPC de stade III non résécable.



Les effets indésirables étaient généralement cohérents avec les profils connus de chaque composant du régime. Bristol Myers effectuera une évaluation complète des données et travaillera avec les chercheurs pour partager les résultats avec la communauté scientifique.





