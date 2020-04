Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers : données positives dans le cancer du rein Cercle Finance • 20/04/2020 à 13:44









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb et Exelixis font part de résultats positifs de l'essai pivot de phase III 'CheckMate -9ER' évaluant Opdivo (nivolumab) en combinaison avec Cabometyx (cabozantinib) dans le carcinome à cellules rénales avancé non traité précédemment. L'étude a atteint son objectif principal d'une amélioration significative de la survie sans progression, ainsi que ses objectifs secondaires de survie d'ensemble et de taux de réponse objectif, comparé à sunitinib, tout en faisant ressortir un profil de sécurité favorable.

Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE 0.00%