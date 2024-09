Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: données de long terme positives dans la CMHo information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb fait part de nouveaux résultats positifs dans le suivi à long terme de la cohorte EXPLORER-LTE de l'étude de phase III MAVA-LTE, évaluant son Camzyos chez des adultes atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique (CMHo).



'L'analyse cumulative des données jusqu'à 3,5 ans a montré des améliorations constantes et soutenues des mesures échocardiographiques et des symptômes, sans qu'aucun nouveau signal de sécurité n'ait été observé', résume le laboratoire pharmaceutique.



Ces données, présentées lors du congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) à Londres, soulignent ainsi le profil d'efficacité et d'innocuité établi de Camzyos, premier et seul inhibiteur de myosine cardiaque approuvé qui cible la source de la CMHo.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 49,95 USD NYSE +0,44%