Bristol Myers: dividendes décidés par le conseil

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,60 dollar par action, dividende qui sera payable le 1er août au profit des actionnaires qui seront inscrits au 5 juillet prochain.



De plus, le conseil d'administration du laboratoire pharmaceutique a déclaré un dividende trimestriel de 0,50 dollar sur les actions privilégiées convertibles de deux dollars, payable le 3 septembre aux actionnaires inscrits au 6 août.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 40.97 USD NYSE -0.56%