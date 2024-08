Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: des présentations prévues au congrès de l'ESC information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce qu'il fera des présentations concernant la recherche sur son portefeuille cardiovasculaire lors du congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC), qui se tiendra du 30 août au 2 septembre à Londres.



Selon le groupe pharmaceutique, ces nouvelles analyses, y compris des présentations sur Camzyos (mavacamten), Eliquis (apixaban) et milvexian, 'renforcent sa force et son expertise en tant que chef de file dans le domaine des maladies cardiovasculaires'.



'Nous sommes impatients de montrer comment nous faisons progresser le développement de nos médicaments pour la gestion de l'anticoagulation et de la thrombose, ainsi que pour le traitement de la CMH obstructive pour les patients qui en ont besoin', poursuit-il.





