Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: des présentations prévues au congrès de l'ESC information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 13:23









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce la présentation de recherches 'renforçant la solidité de son solide portefeuille cardiovasculaire' lors du congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC), qui se tiendra du 25 au 28 août prochains.



Le laboratoire pharmaceutique prévoit notamment une présentation orale de dernière minute des données de l'étude VALOR-HCM-LTE de 56 semaines évaluant Camzyos chez des patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique.



Bristol Myers Squibb partagera également une étude observationnelle rétrospective en situation réelle sur l'impact clinique du changement ou de la poursuite d'Eliquis ou de rivaroxaban chez les patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE -0.12%