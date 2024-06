Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: demande validée pour Opdivo sous-cutané information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que l'Agence européenne des médicaments a validé la demande d'extension pour une administration sous-cutanée d'Opdivo dans plusieurs indications de tumeurs solides chez l'adulte, précédemment approuvées en monothérapie.



Cette validation se fonde sur les résultats de CheckMate -67T, premier essai de phase III de la formulation sous-cutanée de Opdivo à évaluer et démontrer une pharmacocinétique et une efficacité non inférieures à celles de sa formulation intraveineuse.



Elle confirme que la demande est complète et lance la procédure d'examen centralisée de l'EMA. Cette nouvelle formulation permettrait aux patients de réduire considérablement le temps d'administration en utilisant une seule injection en trois à cinq minutes.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 41,05 USD NYSE +0,55%