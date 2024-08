Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: demande validée dans le lymphome folliculaire information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 13:22









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a validé sa demande de modification de type II afin d'élargir l'indication de Breyanzi, une thérapie par cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR) dirigée contre CD19.



Cette demande permettrait d'inclure le traitement des patients adultes atteints de lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire qui ont reçu au moins deux lignes antérieures de thérapie systémique.



Elle est étayée par les données de l'étude de phase 2 TRANSCEND FL, dans laquelle Breyanzi 'a montré des réponses profondes et durables, ainsi qu'un profil d'innocuité cohérent et bien établi', selon le laboratoire pharmaceutique.



La validation de la demande confirme que la soumission est complète et permet à l'examen scientifique de commencer dans le cadre de la procédure d'examen centralisé par l'autorité sanitaire de l'Union européenne.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 49,37 USD NYSE +0,51%