Bristol Myers: demande une indication élargie pour Breyanzi

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait validé sa demande pour élargir l'indication de Breyanzi au traitement des patients adultes atteints de lymphome folliculaire (FL) en rechute ou réfractaire après deux ou plusieurs lignes de traitement.



La validation de la demande confirme que le dossier est complet et permet de commencer l'examen scientifique dans le cadre de la procédure d'examen centralisé de l'EMA.



Soutenue par les données de d'une étude de phase II, cette demande vise à offrir une nouvelle option de traitement pour un cancer considéré comme incurable et caractérisé par des rechutes fréquentes.



Breyanzi est déjà approuvé pour d'autres types de lymphomes en Europe et au Japon.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 49,88 USD NYSE +1,02%