Bristol Myers: dans le top 100 du classement JUST Capital

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce avoir été mise à l'honneur par le classement de JUST Capital et CNBC, récompensé pour son engagement envers sa politique envers ses employés, ses clients, ses communautés et son impact environnemental.



Bristol Myers Squibb s'est taillé une place dans le top 100 et s'est classé sixième dans l'ensemble de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.



'Cette réalisation reflète l'accent mis par BMS sur la création de valeur à long terme grâce à nos efforts visant à répondre aux besoins non satisfaits des patients, à promouvoir un accès équitable aux médicaments qui transforment la vie et à favoriser une main-d'oeuvre mondiale inclusive et hautement performante', a commenté Cari Gallman, vice-présidente exécutive de Bristol Myers Squibb.







