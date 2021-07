Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol-Myers : croissance de 18% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique Bristol-Myers Squibb publie au titre du deuxième trimestre 2021 un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 18% à 1,93 dollar, et confirme sa fourchette cible annuelle allant de 7,35 à 7,55 dollars. Ses revenus se sont accrus de 16% à 11,7 milliards de dollars (+13% hors effets de changes), avec 'une dynamique commerciale vigoureuse, dont un retour à la croissance pour son Opdivo et une dynamique dans son portefeuille de nouveaux produits'.

