Bristol Myers conclut un accord de 239 millions de dollars concernant des médicaments contre le psoriasis et la sclérose en plaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Bristol Myers Squibb BMY.N a conclu un accord de règlement de 239 millions de dollars concernant des plaintes selon lesquelles d'anciens actionnaires de Celgene auraient été trompés sur les perspectives du médicament Otezla contre le psoriasis et du traitement de la sclérose en plaques connu aujourd'hui sous le nom de Zeposia.

Le règlement préliminaire de cette action collective, vieille de 7 ans et demi, a été déposé mardi soir auprès du tribunal fédéral de Newark, dans le New Jersey, et doit être approuvé par un juge.

Bristol Myers a acheté Celgene pour 80,3 milliards de dollars en espèces et en actions en novembre 2019. Elle n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mercredi.

Celgene a été accusée d'avoir surestimé le potentiel de revenus de l'Otezla et de l'ozanimod, le nom générique du Zeposia, alors qu'elle se préparait à la perte éventuelle de la protection par brevet de son médicament phare contre le myélome multiple, le Revlimid.

La société et deux de ses dirigeants auraient ignoré les avertissements internes selon lesquels l'Otezla générerait moins de revenus que ce qui avait été promis aux investisseurs, et que la Food and Drug Administration américaine n'approuverait pas l'ozanimod en l'absence des données d'étude requises.

Les fausses déclarations présumées de Celgene ont gonflé le cours de son action, entraînant des milliards de dollars de pertes pour les actionnaires après la révélation de la vérité, selon le procès.

Tous les défendeurs ont nié avoir commis des actes répréhensibles et ont conclu un accord afin d'éviter l'incertitude et le coût d'un nouveau procès.

Amgen AMGN.O a acheté Otezla à Celgene pour 13,4 milliards de dollars en espèces en 2019.

La classe est dirigée par le fonds de pension suédois AMF Tjanstepension AB et comprend les anciens actionnaires de Celgene entre le 27 avril 2017 et le 27 avril 2018.

Matthew Mustokoff, avocat des actionnaires, a déclaré qu'ils étaient satisfaits du règlement.

Celgene est basée à Summit, dans le New Jersey, et Bristol Myers est basée à Princeton, dans le New Jersey.

Les avocats des actionnaires prévoient de demander jusqu'à 30 % du fonds de règlement, soit environ 71,7 millions de dollars, en guise d'honoraires, et jusqu'à 5,75 millions de dollars pour les frais.

L'affaire est In re Celgene Corp Securities Litigation, U.S. District Court, District of New Jersey, No. 18-04772.