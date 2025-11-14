 Aller au contenu principal
Bristol Myers chute après avoir interrompu l'essai d'un médicament pour le cœur
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N chutent de 5,63 % à 45,89 $

** BMY et Johnson & Johnson JNJ.N ont annoncé qu'ils mettaient fin à un essai de phase avancée de leur anticoagulant expérimental, le milvexian, pour les patients se remettant d'une crise cardiaque, après qu'un examen indépendant ait conclu qu'il était peu probable que l'étude atteigne son objectif principal

** Le syndrome coronarien est une affection qui comprend les crises cardiaques et les douleurs thoraciques instables

** Aucune nouvelle préoccupation concernant la sécurité; le profil de sécurité du médicament est conforme aux études antérieures, selon la société.

** L'entreprise déclare que deux autres études majeures sur le milvexian pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux et les troubles du rythme cardiaque se poursuivront; les résultats sont attendus en 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 14 % depuis le début de l'année

