Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: campagne nationale sur la schizophrénie information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce le lancement de sa campagne nationale 'Live Your PosSCZible' en partenariat avec la communauté de la schizophrénie pour promouvoir les expériences vécues et soutenir les patients et les aidants avec des ressources éducatives, communautaires et de pairs.



La schizophrénie, une maladie mentale persistante, peut affecter gravement la vie quotidienne, mais avec un traitement adéquat, les patients peuvent réaliser leurs ambitions, souligne le laboratoire.



La campagne présente notamment des témoignages, comme celui de l'acteur Taye Diggs et de sa soeur, visant à briser les stéréotypes et montrer que la vie 'pleine et heureuse' reste possible avec la schizophrénie.







Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE -1.30%