Bristol-Myers: BPA quasi-stable au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb publie au titre du dernier trimestre 2022 un BPA ajusté en retrait de 1% à 1,82 dollar, pour des revenus en baisse de 5% à 11,4 milliards de dollars (-1% hors effets de changes), pénalisés par des produits souffrant d'érosion générique comme le Revlimid.



Les revenus du laboratoire pharmaceutique ont toutefois profité de la vigueur de certains produits en cours comme son médicament-phare Opdivo (+16% hors effets de changes), ou récemment lancés tels qu'Abecma (+87% hors effets de changes).



Le groupe affiche ainsi un BPA ajusté en progression de 8% à 7,70 dollars sur l'ensemble de 2022, dans le haut donc de sa fourchette-cible d'il y a trois mois (7,44 à 7,74 dollars), et l'anticipe entre 7,95 et 8,25 dollars pour 2023.





