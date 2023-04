Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bristol-Myers: BPA accru de 5% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 14:15

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb publie au titre du premier trimestre 2023 un BPA ajusté accru de 5% à 2,05 dollars, pour des revenus en baisse de 3% à 11,3 milliards (-1% hors effets de changes), pénalisés par des produits souffrant d'érosion générique comme le Revlimid.



Les revenus du laboratoire pharmaceutique ont toutefois profité de la vigueur de certains produits en cours comme son médicament-phare Opdivo (+17% hors effets de changes), ou récemment lancés tels que Reblozyl (+33% hors effets de changes).



Sur ces bases, le groupe confirme ses objectifs pour l'exercice en cours, dont un BPA ajusté entre 7,95 et 8,25 dollars, une marge brute de l'ordre de 77% et une croissance des revenus d'environ 2% (en données brutes comme à taux de changes constants).