Bristol Myers: bénéfice net à 1,3 milliard de dollars

(CercleFinance.com) - Bristol Myers vient d'annoncer un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars pour le premier trimestre, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente, ou de 7 % après ajustement des effets de change. Le bénéfice par action du premier trimestre s'élève à 0,59 $ et le bénéfice par action non GAAP à 1,96 $.



Les revenus des États-Unis ont augmenté de 10 % pour atteindre 7,7 milliards de dollars au cours du trimestre. Les revenus internationaux ont diminué de 3% pour atteindre 4,0 milliards de dollars.



La marge brute est passée de 74,3 % à 78,8 % au cours du trimestre. Sur une base non-GAAP, la marge brute a augmenté de 78,1% à 79,2%, principalement en raison des taux de change.



L'amortissement des actifs incorporels acquis a diminué de 4 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars.



Le taux d'imposition effectif GAAP est passé de 19,8% à 23,9%. Le taux d'imposition effectif non GAAP est passé de 16,8 % à 15,9 %.



La société a déclaré un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars, soit 0,59 $ par action, au premier trimestre, comparativement à 2,0 milliards de dollars, soit 0,89 $ par action, pour la même période l'an dernier.



La société a déclaré un bénéfice net non GAAP de 4,2 milliards de dollars, soit 1,96 dollar par action, au premier trimestre, contre un bénéfice net non GAAP de 4,0 milliards de dollars, soit 1,74 dollar par action, pour la même période de l'année précédente.





