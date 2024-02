Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: avis favorable du CHMP dans l'anémie information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce avoir reçu un avis favorable du CHMP pour le Reblozyl (luspatercept) dans le traitement des adultes atteints d'anémie transfusionnelle due à des syndromes myélodysplasiques (SMD) à risque faible à intermédiaire.



La recommandation du comité des médicaments à usage humain (CHMP) va maintenant être examinée par la Commission européenne. En cas d'approbation, il s'agirait de la quatrième indication autorisée pour Reblozyl dans l'Union européenne.



'Dans l'étude pivot de phase III COMMANDS, Reblozyl a presque doublé le pourcentage de patients atteignant à la fois l'indépendance transfusionnelle et l'augmentation de l'hémoglobine par rapport à l'époétine alfa', souligne le groupe de santé.





