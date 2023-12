Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: augmentation de 5% du dividende information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 09:47









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en augmentation de 5,3% à 0,60 dollar par action sur ses actions ordinaires, dividende qui sera payable le 1er février 2024 aux actionnaires inscrits au 5 janvier.



Sous réserve de l'examen trimestriel normal par le conseil, le taux de dividende annuel pour 2024 sera donc de 2,40 dollars par action. Il s'agira de la 15e année consécutive de hausse du dividende et de la 92e année consécutive de versement.



De plus, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,50 dollar par action sur les actions privilégiées convertibles de deux dollars du groupe de santé, payable le 1er mars 2024 aux actionnaires inscrits au 30 janvier.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE -0.70%