Bristol Myers: approbation élargie pour Reblozyl dans l'UE

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb (BMS) fait savoir que la Commission européenne (CE) a élargi l'approbation de Reblozyl (luspatercept) pour inclure le traitement de première intention des patients adultes atteints d'anémie avec dépendance transfusionnelle due à des syndromes myélodysplasiques (SMD).



Le laboratoire précise que l'approbation de l'UE concerne tous les États membres de l'UE.



'Avec cette approbation [...] davantage de patients dans l'UE pourront se détacher des transfusions pendant des périodes plus longues par rapport aux options actuellement disponibles', a déclaré Monica Shaw. , M.D., vice-président senior et responsable des marchés européens chez BMS.



L'approbation est basée sur une étude pivot de phase 3.



BMS rappelle que Reblozyl est déjà approuvé aux États-Unis et au Japon pour le traitement de première intention de l'anémie associée aux SMD à faible risque.





