Bristol Myers: approbation de la FDA pour un traitement

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) approuve Augtyro (repotrectinib), un inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK) de nouvelle génération, pour le traitement des patients atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques positives au NTRK.



Augtyro est la seule option de traitement approuvée par la FDA pour les tumeurs NTRK-positives étudiées chez les patients naïfs d'ITK et prétraités par ITK dans les tumeurs solides, démontrant des taux de réponse cliniquement significatifs dans l'essai TRIDENT-1.



Le profil d'innocuité d'Augtyro a été évalué chez 426 patients ayant reçu Augtyro dans le cadre de l'essai pivot TRIDENT-1.



' Les tumeurs positives à la fusion NTRK peuvent présenter des défis en milieu clinique, c'est pourquoi il est important que nous disposions d'options de traitement supplémentaires pour ces patients ', a déclaré Alexander Drilon, MD, responsable de l'essai mondial TRIDENT-1 et chef du service de développement précoce des médicaments au Memorial Sloan Kettering Cancer Center.



' L'approbation du repotrectinib par la FDA ajoute un outil important à notre boîte à outils, offrant aux oncologues un ITK de nouvelle génération qui peut être utilisé sur une large gamme de tumeurs solides positives à la fusion NTRK pour les patients naïfs d'ITK et prétraités par ITK. '





