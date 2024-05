Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: approbation de la FDA pour Breyanzi information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé le Breyanzi (lisocabtagene maraleucel ; liso-cel) comme traitement des patients adultes atteints d'un lymphome à cellules du manteau (MCL) en rechute ou réfractaire qui ont reçu au moins deux lignes antérieures de traitement systémique - y compris un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK).



Cette approbation de la FDA marque le quatrième sous-type distinct de lymphome non hodgkinien pour lequel Breyanzi est approuvé.



'Avec Breyanzi, nous tenons la promesse de la thérapie cellulaire en offrant une option de traitement définitive pour certains des lymphomes les plus difficiles à traiter', a déclaré Bryan Campbell, vice-président senior et responsable commercial de la thérapie cellulaire chez Bristol Myers Squibb.





