Bristol Myers: approbation dans le carcinome urothélial

(CercleFinance.com) - Bristol Myers fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Opdivo (nivolumab), en association avec le cisplatine et la gemcitabine, pour le traitement de première intention des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique ( CU), le type de cancer de la vessie le plus courant.



Cette approbation est basée sur les résultats de l'essai de phase 3 ayant montré qu'à un suivi médian d'environ 33 mois, le traitement par Opdivo + cisplatine + gemcitabine a réduit le risque de décès de 22 %, démontrant une SG (survie globale) médiane de 21,7 mois contre 18,9 mois avec le traitement cisplatine + gemcitabine seul.



Les patients recevant Opdivo + cisplatine + gemcitabine ont vu leur risque de progression de la maladie ou de décès réduit de 28%, avec un SSP (survie sans progression) médiane de 7,9 mois, contre 7,6 mois avec cisplatine + gemcitabine.



'L'approbation d'Opdivo en association avec le cisplatine et la gemcitabine a le potentiel de changer la façon dont la CU métastatique ou non résécable est traité pour certains patients et leur offre un nouvel espoir', a commenté Christopher K. Glanz de l'AdventHealth Cancer Institute, à Orlando (Floride).





