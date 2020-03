Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol-Myers : approbation dans la sclérose en plaques Cercle Finance • 26/03/2020 à 13:14









(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb annonce que la FDA américaine a approuvé son Zeposia pour le traitement d'adultes atteints de formes récurrentes de scléroses en plaques, ayant démontré une réduction du taux de rechutes annualisé par rapport à Avonex. Une demande d'autorisation de mise sur le marché est aussi en cours dans l'Union européenne, auprès de l'Agence Européenne des Médicaments, dont la décision réglementaire est attendue au cours de ce premier semestre 2020. Par ailleurs, le laboratoire fait part d'une publication dans le New England Journal of Medecine indiquant que le traitement avec son Reblozyl réduit significativement le fardeau de la transfusion chez les adultes atteints de thalassémie beta par rapport à placebo.

Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE +1.01%