Bristol Myers: approbation accélérée en cancer colorectal

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que la FDA des États-Unis a accordé une approbation accélérée pour Krazati en association avec le cetuximab pour les adultes atteints d'un cancer colorectal localement avancé ou métastatique muté KRAS G12C précédemment traité.



Cette approbation se fonde sur les résultats de l'étude de phase 1/2 KRYSTAL-1, dans laquelle cette association a montré un taux de réponse objective de 34% chez les patients prétraités atteints de ce type de cancer.



Il s'agit de la deuxième approbation de la FDA pour Krazati - renforçant son potentiel dans tous les types de tumeurs. Le maintien de cette indication peut dépendre de la vérification et de la description d'un bénéfice clinique dans un essai de confirmation.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 41,93 USD NYSE +2,16%