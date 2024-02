Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: acquisition de RayzeBio finalisée information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition de RayzeBio, faisant de cette société une filiale en propriété exclusive du groupe et entrainant donc son retrait de la cote sur le Nasdaq Global Market.



Le laboratoire pharmaceutique rappelle avoir réussi son OPA sur RayzeBio en fin de semaine dernière, environ 53 millions d'actions ayant été valablement apportées, soit environ 86% des actions ordinaires de RayzeBio.



'Cette transaction nous dote de produits thérapeutiques radiopharmaceutiques (RPT), l'une des nouvelles modalités de traitement des patients atteints de tumeurs solides qui connaît la croissance la plus rapide', souligne le CEO Chris Boerner.





