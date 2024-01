Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: acquisition de Mirati Therapeutics finalisée information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 15:13









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce avoir finalisé l'acquisition de Mirati Therapeutics, faisant de cette société de biotechnologie une filiale en propriété exclusive du groupe et entrainant le retrait de l'action Mirati du Nasdaq Global Select Market.



Grâce à cette transaction, le groupe de santé explique ajouter le médicament commercialisé contre le cancer du poumon Krazati (adagrasib) à son portefeuille d'oncologie, ainsi que plusieurs autres actifs cliniques prometteurs.



La transaction, annoncée en octobre dernier pour une valeur totale des capitaux propres de 4,8 milliards de dollars, devrait avoir un effet dilutif d'environ 0,35 dollar par action sur le BPA non-GAAP de Bristol Myers Squibb en 2024.





