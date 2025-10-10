 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 034,40
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bristol Myers achète Orbital Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars dans le cadre de la thérapie cellulaire
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 3 à 5 et des détails sur l'opération aux paragraphes 7 et 8)

Le fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré vendredi qu'il allait acquérir le développeur privé de thérapie cellulaire Orbital Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars en espèces, dans le but de se diversifier par rapport aux produits traditionnels confrontés à la concurrence des médicaments génériques.

L'accord élargit le portefeuille d'immunothérapie CAR T de Bristol Myers Squibb avec le principal candidat expérimental d'Orbital, OTX-201, qui est conçu pour cibler les maladies auto-immunes.

Il s'agit de la première acquisition majeure de l'année pour la société, qui réoriente son attention au-delà de ses produits phares établis, tels que l'anticoagulant Eliquis et le médicament anticancéreux Revlimid, afin de rassurer les investisseurs quant à la capacité de ses nouvelles thérapies à stimuler la croissance future.

En mars, la société a procédé à une acquisition plus modeste de son partenaire 2seventy bio pour un montant d'environ 286 millions de dollars en espèces, ce qui lui a permis d'économiser les futurs coûts de participation aux bénéfices sur Abecma, une thérapie par cellules CAR T pour un type de cancer du sang appelé myélome multiple.

Abecma et la thérapie cellulaire Breyanzi contre le cancer du sang ont représenté environ 1,7 % du chiffre d'affaires total de Bristol Myers l'année dernière.

Les thérapies CAR T consistent à prélever des globules blancs sur un patient, à les modifier génétiquement pour qu'ils combattent un cancer, puis à les réinjecter au patient.

L'OTX-201 d'Orbital, basé dans le Massachusetts, élimine les cellules nocives pour aider l'organisme à réinitialiser son système immunitaire.

Bristol aura également accès à la technologie ARN d'Orbital, qui combine l'ingénierie de l'ARN, des méthodes d'administration avancées et l'intelligence artificielle pour créer des traitements personnalisables pour un large éventail de maladies.

"Avec l'acquisition d'Orbital Therapeutics, nous avons une opportunité incroyable de rendre la thérapie CAR T plus efficace et accessible à plus de patients", a déclaré Lynelle B. Hoch, présidente de l'organisation de thérapie cellulaire chez Bristol Myers.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
44,680 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Philippines:séisme de magnitude 7,4 proche des côtes
    Philippines:séisme de magnitude 7,4 proche des côtes
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 15:22 

    Un séisme de 7,4 a frappé vendredi le sud des Philippines où une alerte au tsunami a été déclenchée puis levée. Le tremblement de terre s'est produit au large de l'île de Mindanao (sud), à 9H43 locales (01H43 GMT).

  • La cheffe de l'opposition au Venezuela, Maria Corina Machado, lors d'une manifestation à Caracas, le 9 janvier 2025 ( AFP / Federico PARRA )
    Le Nobel de la paix à la "libératrice" vénézuélienne Maria Corina Machado
    information fournie par AFP 10.10.2025 15:21 

    Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, surnommée la "libératrice", mais contrainte de vivre cachée dans son pays transformé en "Etat autoritaire brutal". Réveillée en pleine nuit par l'appel ... Lire la suite

  • Des camions d'aide vides quittent Khan Younès après le cessez-le-feu
    Des camions d'aide vides quittent Khan Younès après le cessez-le-feu
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 15:20 

    Des camions vides appartenant au Programme alimentaire mondial (PAM) partent du centre de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, en direction du point de passage de Kerem Shalom pour récupérer de l'aide alors que le gouvernement israélien déclare avoir approuvé ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.10.2025 15:02 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Bristol Myers Squibb, Mosaic, Oracle) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank