Bristol Myers achète Orbital Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars dans le cadre de la thérapie cellulaire

Le fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré vendredi qu'il allait acquérir le développeur privé de thérapie cellulaire Orbital Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars en espèces, dans le but de se diversifier par rapport aux produits traditionnels confrontés à la concurrence des médicaments génériques.

L'accord élargit le portefeuille d'immunothérapie CAR T de Bristol Myers Squibb avec le principal candidat expérimental d'Orbital, OTX-201, qui est conçu pour cibler les maladies auto-immunes.

Il s'agit de la première acquisition majeure de l'année pour la société, qui réoriente son attention au-delà de ses produits phares établis, tels que l'anticoagulant Eliquis et le médicament anticancéreux Revlimid, afin de rassurer les investisseurs quant à la capacité de ses nouvelles thérapies à stimuler la croissance future.

En mars, la société a procédé à une acquisition plus modeste de son partenaire 2seventy bio pour un montant d'environ 286 millions de dollars en espèces, ce qui lui a permis d'économiser les futurs coûts de participation aux bénéfices sur Abecma, une thérapie par cellules CAR T pour un type de cancer du sang appelé myélome multiple.

Abecma et la thérapie cellulaire Breyanzi contre le cancer du sang ont représenté environ 1,7 % du chiffre d'affaires total de Bristol Myers l'année dernière.

Les thérapies CAR T consistent à prélever des globules blancs sur un patient, à les modifier génétiquement pour qu'ils combattent un cancer, puis à les réinjecter au patient.

L'OTX-201 d'Orbital, basé dans le Massachusetts, élimine les cellules nocives pour aider l'organisme à réinitialiser son système immunitaire.

Bristol aura également accès à la technologie ARN d'Orbital, qui combine l'ingénierie de l'ARN, des méthodes d'administration avancées et l'intelligence artificielle pour créer des traitements personnalisables pour un large éventail de maladies.

"Avec l'acquisition d'Orbital Therapeutics, nous avons une opportunité incroyable de rendre la thérapie CAR T plus efficace et accessible à plus de patients", a déclaré Lynelle B. Hoch, présidente de l'organisation de thérapie cellulaire chez Bristol Myers.