Bristol Myers achète Orbital Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars

Le fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré vendredi qu'il allait acquérir le développeur de thérapie cellulaire privé Orbital Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars en espèces.

L'opération vient s'ajouter aux thérapies CAR T de Bristol, avec le principal candidat expérimental d'Orbital , OTX-201, conçu pour cibler les maladies auto-immunes.

La thérapie CAR-T consiste à modifier génétiquement les cellules immunitaires d'un patient pour qu'elles reconnaissent et attaquent mieux les cellules pathogènes spécifiques de l'organisme.

"Avec l'acquisition d'Orbital Therapeutics..., nous avons une opportunité incroyable de rendre la thérapie CAR-T plus efficace et accessible à plus de patients", a déclaré Lynelle B. Hoch, présidente de l'organisation de thérapie cellulaire chez Bristol Myers.