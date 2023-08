Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: accords de rachats d'actions accélérés information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce s'être engagé dans des opérations de rachat d'actions accélérées (ASR) dans le cadre d'accords avec plusieurs banques américaines pour racheter, au total, pour quatre milliards de dollars d'actions ordinaires.



Ces transactions ASR seront réalisées dans le cadre d'un programme pluriannuel de rachat d'actions précédemment annoncé. Bristol Myers Squibb prévoit de financer les rachats avec des liquidités disponibles.



Environ 85% des actions qui seront rachetées dans le cadre des transactions ASR seront reçues par Bristol Myers Squibb ce 10 août. Le groupe de santé prévoit que ces transactions ASR seront réglées au cours du quatrième trimestre 2023.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE +1.17%