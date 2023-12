Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: accord pour l'acquisition de RayzeBio information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 11:17









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a fait part mardi d'un accord définitif pour l'acquisition de RayzeBio moyennant 62,50 dollars par action en numéraire, soit une valeur totale des capitaux propres d'environ 4,1 milliards de dollars (3,6 milliards nets des liquidités acquises).



RayzeBio est spécialisé dans les thérapies radiopharmaceutiques (RPT), qui permettent une approche précise du traitement des patients : les RPT se lient aux cellules tumorales et délivrent un rayonnement ciblé pour induire la mort des cellules cancéreuses.



Les programmes en cours de la société ciblent le traitement des tumeurs solides, y compris les tumeurs neuroendocrines gastro-entéropancréatiques (TNE-GEP), le cancer du poumon à petites cellules, le carcinome hépatocellulaire et d'autres cancers.



Bristol Myers Squibb lancera sous peu une OPA amicale sur toutes les actions RayzeBio. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024, sous réserve des conditions habituelles, dont l'apport d'une majorité des actions à l'offre.





