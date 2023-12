Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: accord pour acquérir Karuna Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 13:22









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Karuna Therapeutics moyennant 330 dollars par action en numéraire, soit une valeur totale des capitaux propres de 14 milliards de dollars (12,7 milliards hors trésorerie estimée).



Cette société, spécialisée dans les troubles psychiatriques et neurologiques, détient en particulier KarXT, un traitement potentiel pour la schizophrénie et la psychose de la maladie d'Alzheimer, avec des promesses dans d'autres indications.



La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment le feu vert des actionnaires de Karuna et l'obtention des approbations réglementaires requises.





