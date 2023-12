Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: accord de licence avec SystImmune information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce un accord de licence et de collaboration exclusif avec SystImmune, une société biopharmaceutique au stade clinique, portant sur le BL-B01D1 de SystImmune.



Selon les termes de l'accord, les sociétés développeront et commercialiseront conjointement le BL-B01D1 aux États-Unis.



SystImmune sera seule responsable du développement, de la commercialisation et de la fabrication en Chine continentale tandis que Bristol Myers Squibb assumera l'entière responsabilité du développement et de la commercialisation dans le reste du monde.



Le BL-B01D1 est actuellement chez les personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique ou non résécable et les données cliniques antérieures démontrent une activité antitumorale 'prometteuse' chez les patients présentant une gamme de tumeurs solides qui ont progressé après des traitements standard, notamment le CPNPC et le cancer du sein.



Dans ce cadre de l'accord, Bristol Myers Squibb versera à SystImmune 800 millions de dollars en paiement initial et jusqu'à 500 millions de dollars en paiements conditionnels à court terme.



SystImmune est éligible à recevoir des paiements supplémentaires pouvant aller jusqu'à 7,1 milliards de dollars, sous réserve de la réalisation de certaines étapes de développement, de réglementation et de performance commerciale, pour une contrepartie potentielle totale pouvant atteindre 8,4 milliards de dollars.





