Bristol Myers: Abecma a été approuvé par l'Union européenne

(CercleFinance.com) - Abecma (idecabtagene vicleucel) de Bristol Myers Squibb devient la première thérapie cellulaire CAR T approuvée dans l'Union européenne dans le cadre de lignées antérieures pour le myélome multiple exposé en rechute et réfractaire à triple classe.



Abecma a démontré sa supériorité par rapport aux schémas thérapeutiques standard dans l'essai de phase 3 KarMMa-3, avec une réduction de 51 % du risque de progression de la maladie ou de décès et un profil d'innocuité bien établi, avec principalement des occurrences transitoires et de bas grade de syndrome de libération de cytokines et de neurotoxicité.



' L'approbation d'aujourd'hui dans l'Union européenne marque une étape importante dans nos efforts visant à apporter le potentiel de transformation des thérapies cellulaires dans les premières lignes de traitement ', a déclaré Monica Shaw, M.D., vice-présidente senior et responsable des marchés européens chez Bristol Myers Squibb.



' Abecma est une option de traitement importante pour les patients atteints d'un myélome multiple récidivant et réfractaire de classe triple qui ont reçu au moins deux traitements antérieurs et ouvre la voie à un changement prometteur dans le paradigme du traitement. '





