Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers : a reçu une approbation de la Commission Cercle Finance • 18/06/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb reçoit l'approbation de la Commission européenne pour Onureg (comprimés d'azacitidine) en tant que traitement d'entretien oral de première ligne pour les adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë. Onureg est le premier et le seul traitement d'entretien oral de première ligne à prise unique quotidienne dans l'Union européenne (UE) pour les patients atteints d'un large éventail de sous-types de leucémie myéloïde aiguë (LMA). Dans l'étude pivot QUAZAR AML-001, Onureg a significativement amélioré la survie globale et la survie sans rechute chez les patients atteints de LAM. L'autorisation de mise sur le marché centralisée autorise l'utilisation d'Onureg dans tous les États membres de l'UE, ainsi qu'en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Onureg est autorisé aux États-Unis pour le traitement continu des patients adultes atteints de LAM qui ont obtenu une première CR ou CRi après une chimiothérapie d'induction intensive et qui ne sont pas en mesure de terminer un traitement curatif intensif.

Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE -0.33%