Fermer
Brinks acquiert NCR Atleos pour 6,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brinks Co BCO.N va acquérir NCR Atleos dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluée à environ 6,6 milliards de dollars, a déclaré jeudi le fournisseur de solutions numériques pour la vente au détail.

BRINKS
135,580 USD NYSE +4,65%
