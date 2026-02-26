Brinks acquiert NCR Atleos pour 6,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brinks Co BCO.N va acquérir NCR Atleos dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluée à environ 6,6 milliards de dollars, a déclaré jeudi le fournisseur de solutions numériques pour la vente au détail.