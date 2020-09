Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bridgestone-Le gouvernement promet de se battre pour sauver l'emploi Reuters • 21/09/2020 à 17:30









(Corrige les attributions d'Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher) PARIS, 21 septembre (Reuters) - Dépêchées dans le Pas-de-Calais, les ministres Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher se sont engagées lundi à faire tout leur possible pour préserver l'emploi des salariés du site de Bridgestone 5108.T de Béthune dont le fabricant japonais de pneumatiques a annoncé la fermeture la semaine dernière. "Dans la période actuelle plus que jamais, le gouvernement se battra pied à pied pour sauver les emplois", a déclaré la ministre du Travail Elizabeth Borne. "Ce site, c'est des compétences qui sont rares et donc évidemment (...) on ne laissera pas perdre ces compétences", a-t-elle ajouté. La ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a quant à elle annoncé l'organisation d'une réunion d'ici deux à trois semaines afin d'explorer des pistes alternatives à la fermeture du site. "Ils nous ont dit qu'ils avaient examiné un certain nombre de scénarios, nous voulons les contre-expertiser, nous allons mandater un cabinet conseil, Accenture, qui va faire ce travail (...) qui nous permettra non seulement de regarder ces scénarios mais aussi de proposer éventuellement des scénarios alternatifs autour de cette technologie du pneu", a-t-elle dit évoquant la piste du recyclage des pneus. "Ce qui nous anime, c'est que les salariés de Bridgestone aient un emploi dans un an, dans deux ans, dans trois ans." Le fabricant japonais de pneumatiques Bridgestone a annoncé mercredi vouloir entamer des discussions en vue de la fermeture de son usine de Béthune, une décision vivement contestée par le gouvernement français qui se dit en "désaccord total". Bridgestone met en avant la faiblesse de la demande et la forte concurrence pour justifier sa décision. L'usine de Béthune, mise en service en 1961 et d'une capacité de production d'environ 17.000 pneus par jour, emploie 863 personnes. (Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

