Winamp Group SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALWIN) annonce un partenariat entre Bridger, sa société de gestion de droits d’auteur, et Groover, la plateforme qui connecte les artistes indépendants aux curateurs, médias, radios et labels.



Le constat est simple. Un artiste indépendant confie ses enregistrements à un distributeur, mais ses droits d’auteur, mécaniques et d’exécution publique, restent souvent non réclamés. Le partenariat associe deux expertises complémentaires : Groover aide l’artiste à faire découvrir sa musique aux curateurs, médias et radios, et Bridger collecte pour lui les droits d’auteur générés chaque fois que cette musique est écoutée ou diffusée.



Grâce à une page dédiée, les artistes de Groover peuvent confier à Bridger la collecte de leurs droits d’auteur : sur plus de 80 plateformes numériques, mais aussi à la radio, à la télévision, en concert et dans les lieux publics, dans plus de 50 pays. L’inscription est gratuite et prend quelques minutes. Ils peuvent récupérer jusqu’à 18 mois de droits non perçus et conservent environ 90 % des montants collectés.



Les artistes de Groover investissent déjà dans la promotion de leur musique : ils correspondent aux projets structurés que le Groupe cible en priorité. Ce partenariat s’inscrit dans la feuille de route présentée le 5 novembre, dont l’exécution se poursuit : développer l’acquisition d’artistes en s’appuyant sur des partenaires qui entretiennent déjà une relation quotidienne avec eux.