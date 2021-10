Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bridgepoint : l'UE autorise l'acquisition de Primonial information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 16:24









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Primonial par Alta Percier, Latour Capital Management, toutes les trois basées en France, et Bridgepoint, basée au Royaume-Uni. Primonial est active dans les assurances et les services bancaires et immobiliers. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.

Valeurs associées BRIDGEPOINT GRP LSE -0.74%