Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bridgepoint : l'UE autorise l'acquisition d'ACT information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 12:39









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Sustainable Market Solutions et d'ACT par FFL, société néerlandaise, et Bridgepoint, société britannique. ACT fournit des solutions d'énergie durable basées sur le marché, concernant les services de conformité environnementale, la durabilité des entreprises, les carburants et les matières premières, ainsi que les instruments financiers. La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'il n'y a pas de chevauchement ni de relation verticale entre ACT et ses sociétés mères.

Valeurs associées BRIDGEPOINT GRP LSE -1.79%