Brice Anger, l’ancien directeur général de M&G Investments France, se lance dans le coaching. « Après une expérience professionnelle réussie dans le domaine de la finance, (…) j’ai choisi de mettre mon parcours et mes nouvelles compétences au service de l’accompagnement de cadres supérieurs et de dirigeants d’entreprises qui souhaitent prendre du recul pour donner un nouvel élan à leur carrière professionnelle ou dans le cadre d’une transition de vie », annonce-t-il sur LinkedIn.

Il vient de terminer sa formation en coaching professionnel chez Coaching Ways France, dans le cadre d’un programme accrédité Level 2 par l’International Coaching Federation. « L’accompagnement que je propose aborde de nombreuses questions autour du leadership, de la prise de fonction, de soutien stratégique, d’intégration et de positionnement au sein de comex/codir », détaille-t-il.

Brice Anger avait quitté M&G Investments en janvier 2024, après avoir dirigé le bureau français pendant seize ans. Quelques semaines plus tard, il avait rejoint Côme, Le Family Office, comme directeur du développement.

Il n’est pas le seul ancien dirigeant de la gestion d’actifs française à franchir le pas. Quelques jours plus tôt, Vincent Passa annonçait lui aussi le lancement de son activité de coaching. Il propose du coaching individuel, mais aussi des ateliers d’improvisation en entreprise et des formations à la prise de parole en public. Vincent Passa a notamment été country head France de Legg Mason pendant plusieurs années. Il travaillait dernièrement chez Berenberg, qui a depuis mis fin à ses activités de distribution en gestion d’actifs hors d’Allemagne.

Laurence Marchal