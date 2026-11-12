Brian Halligan, cofondateur de HubSpot, reprend ses fonctions de directeur général

La plateforme logicielle dédiée à la relation client HubSpot HUBS.N a annoncé jeudi que son cofondateur, Brian Halligan, reprendrait le poste de directeur général, en remplacement de Yamini Rangan.
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Mme Rangan quittera ses fonctions de directrice générale et le conseil d'administration à compter du 12 novembre, mais restera au sein de l'entreprise jusqu'au 1er décembre afin d'assurer une transition en douceur. Elle dirigeait HubSpot depuis septembre 2021.
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M. Halligan, qui a cofondé HubSpot en 2005 avec le directeur technique Dharmesh Shah, a occupé le poste de directeur général pendant 16 ans, menant l’entreprise jusqu’à son introduction en bourse
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Sous la direction de Mme Rangan, l’entreprise a déclaré être passée de 135 000 clients à plus de 311 000, et d’un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars en 2021 à un chiffre d’affaires prévisionnel de 3,7 milliards de dollars en 2026
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HubSpot a également annoncé que la directrice financière, Kate Bueker, prendra sa retraite le 11 février
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Karen Burgess, actuellement vice-présidente senior et directrice financière de la division Créativité et Productivité d’Adobe, rejoindra HubSpot en tant que vice-présidente exécutive des finances le 30 novembre et succédera à Kate Bueker au poste de directrice financière le 11 février
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Mme Bueker exercera ensuite un rôle de conseillère jusqu'au 31 décembre 2027
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HubSpot a également réaffirmé jeudi ses prévisions pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année 2026
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L'entreprise propose des logiciels de gestion de la relation client, comprenant des outils de marketing, de vente et de service, aux entreprises en croissance, principalement des petites et moyennes entreprises
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