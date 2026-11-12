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Brian Halligan, cofondateur de HubSpot, reprend ses fonctions de directeur général
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 14:54

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La plateforme logicielle dédiée à la relation client HubSpot HUBS.N a annoncé jeudi que son cofondateur, Brian Halligan, reprendrait le poste de directeur général, en remplacement de Yamini Rangan.

  • Mme Rangan quittera ses fonctions de directrice générale et le conseil d'administration à compter du 12 novembre, mais restera au sein de l'entreprise jusqu'au 1er décembre afin d'assurer une transition en douceur. Elle dirigeait HubSpot depuis septembre 2021.

  • M. Halligan, qui a cofondé HubSpot en 2005 avec le directeur technique Dharmesh Shah, a occupé le poste de directeur général pendant 16 ans, menant l’entreprise jusqu’à son introduction en bourse

  • Sous la direction de Mme Rangan, l’entreprise a déclaré être passée de 135 000 clients à plus de 311 000, et d’un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars en 2021 à un chiffre d’affaires prévisionnel de 3,7 milliards de dollars en 2026

  • HubSpot a également annoncé que la directrice financière, Kate Bueker, prendra sa retraite le 11 février

  • Karen Burgess, actuellement vice-présidente senior et directrice financière de la division Créativité et Productivité d’Adobe, rejoindra HubSpot en tant que vice-présidente exécutive des finances le 30 novembre et succédera à Kate Bueker au poste de directrice financière le 11 février

  • Mme Bueker exercera ensuite un rôle de conseillère jusqu'au 31 décembre 2027

  • HubSpot a également réaffirmé jeudi ses prévisions pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année 2026

  • L'entreprise propose des logiciels de gestion de la relation client, comprenant des outils de marketing, de vente et de service, aux entreprises en croissance, principalement des petites et moyennes entreprises

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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