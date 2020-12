Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: Von der Leyen et Johnson s'entretiendront par téléphone à 16h00 GMT Reuters • 07/12/2020 à 13:13









BRUXELLES, 7 décembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'entretiendront ce lundi à 16h00 GMT de l'état des discussions en vue de conclure un accord commercial post-Brexit, a annoncé la Commission. (Jan Strupcewski version française Henri-Pierre André)

