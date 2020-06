Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Un compromis possible sur la pêche, selon un représentant britannique du secteur Reuters • 02/06/2020 à 15:36









LONDRES, 2 juin (Reuters) - Londres et Bruxelles pourraient parvenir à un compromis sur la pêche qui permettrait aux Etats membres de l'Union d'accéder aux eaux britanniques en échange d'une augmentation des quotas britanniques, a annoncé mardi un représentant du secteur. L'UE et la Grande-Bretagne ont entamé le quatrième cycle de négociations sur leurs relations commerciales post-Brexit, qui doit s'achever vendredi, et la pêche devrait en être le thème principal. Les discussions censées aboutir avant la fin de l'année sont pour le moment au point mort et les deux parties s'accusent mutuellement de vouloir leur échec. "Je pense qu'un accord sera conclu. Je pense qu'il y a du chemin à parcourir, que les deux parties sont très éloignées l'une de l'autre mais c'est dans l'ordre des choses (...) Mon sentiment est qu'un accord va probablement émerger en septembre ou octobre", a déclaré Barrie Deas, directeur général de la Fédération britannique des organisations de pêcheurs. "Pour moi, le compromis réside dans l'accès en échange d'un nouvel accord de partage", a-t-il poursuivi. Selon des sources européennes interrogées le mois dernier, l'Union, qui cherchait jusqu'ici à maintenir le statu quo, serait prête à lâcher du lest. Outre la pêche, les discussions achoppent sur le sujet des "règles du jeu équitables" en matière de concurrence et sur les questions de sécurité. "Nous ne faisons aucun compromis là-dessus parce que notre position à ce sujet est fondamentale" pour la souveraineté de la Grande-Bretagne, a toutefois souligné mardi le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson. (Elizabeth Piper et Gabriela Baczynska, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.