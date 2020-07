Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Londres va investir près de €800 mlns pour fluidifier le trafic frontalier Reuters • 12/07/2020 à 13:49









LONDRES, 12 juillet (Reuters) - La Grande-Bretagne va investir 705 millions de livres (788 millions d'euros) dans le développement des infrastructures frontalières pour assurer la fluidité des échanges après l'expiration, à la fin de l'année, de la période de transition convenue avec l'Union européenne, a annoncé dimanche Michael Gove. "Nous mettrons en place des infrastructures spécifiques afin de fluidifier le trafic", a déclaré le ministre du bureau du cabinet au micro de la BBC. Sur les 705 millions de livres, 470 millions seront consacrés à la construction d'installations portuaires et intérieures, notamment dans le sud-est de l'Angleterre, pour les échanges avec la France. Le gouvernement britannique, qui est toujours en discussions avec l'Union européenne sur les termes d'un accord commercial post-Brexit, a promis de présenter prochainement ses projets au sujet du dispositif frontalier. Dans une lettre divulguée par Business Insider, la secrétaire au Commerce international Liz Truss exprime des doutes quant à la légalité du projet et dit redouter que les ports ne soient pas prêts à temps. "Je suis absolument certain que tout ce que nous faisons est conforme à la loi, que c'est conçu pour garantir non seulement le respect de la loi et la sécurité des personnes, mais pour faciliter le commerce", a poursuivi Michael Gove. "Il y a des signes d' espoir, mais je ne voudrais pas être trop enthousiaste", a-t-il ajouté, évoquant les négociations avec Bruxelles. (Paul Sandle, version française Jean-Philippe Lefief)

