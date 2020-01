Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Londres ne marchandera pas ses eaux, prévient Michael Gove Reuters • 31/01/2020 à 10:19









LONDRES, 31 janvier (Reuters) - La Grande-Bretagne ne mettra pas dans la balance la question des droits de pêche dans ses négociations commerciales avec l'Union européenne, a prévenu vendredi Michael Gove, le chancelier du duché de Lancastre. "Si certains veulent pêcher dans nos eaux, eh bien nous en déciderons", a-t-il déclaré sur Sky News. La Norvège, les îles Feroë et l'Islande contrôlent l'accès à leurs eaux "et nous en ferons autant", a-t-il dit. Après un long feuilleton, Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne ce vendredi une heure avant minuit (23h00 GMT), entrant dans une période de transition durant laquelle il restera soumis aux règles et obligations communautaires et ce, jusqu'à la fin de l'année, le temps de négocier les termes de la future relation avec les Européens. Londres a prévenu que le Royaume-Uni entendait mettre fin à l'issue de la période de transition à l'accès automatique dont disposent les bateaux des pays de l'Union européenne aux eaux poissonneuses du Royaume-Uni. Les Britanniques ont dit par le passé vouloir séparer, dans leurs négociations avec l'UE, la question de l'accès à leurs eaux territoriales et celle des quantités de poisson britannique exportées vers le bloc. La politique actuelle de l'Union permet à tous les bateaux européens d'accéder aux eaux et aux zones de pêche des pays membres, provoquant des frictions régulières entre marins. (James Davey, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

